domenica 26 Ottobre 2025
Formula 1, la griglia di partenza del Gp del Messico

(Adnkronos) –
Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 26 ottobre, si corre il Gran Premio del Messico – in diretta tv e streaming – sul circuito dell’Autodromo Hermanos Rodriguez. Si ripartirà dalla pole position di Lando Norris. Il pilota britannico della McLaren ha chiuso le qualifiche con il miglior tempo in 1’15”586 davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. 

Il pilota monegasco della rossa, staccato di 0”262, è secondo e chiude la prima fila. Il britannico è terzo a 0”352, in seconda fila è affiancato dalla Mercedes del connazionale George Russell. Quinta piazza in terza fila per la Red Bull dell’olandese Max Verstappen, che partirà accanto all’altra Mercedes di Kimi Antonelli. 

 

1. Lando Norris (McLaren) 

2. Charles Leclerc (Ferrari) 

3. Lewis Hamilton (Ferrari) 

4. George Russell (Mercedes) 

5. Max Verstappen (Red Bull) 

6. Kimi Antonelli (Mercedes) 

7. Oscar Piastri (McLaren) 

8. Isack Hadjar (Racing Bulls) 

9. Oliver Bearman (Haas) 

10. Yuki Tsunoda (Red Bull) 

11. Esteban Ocon (Haas F1) 

12. Carlos Sainz (Williams) 

13. Nico Hulkenberg (Sauber) 

14. Fernando Alonso (Aston Martin) 

15. Liam Lawson (Racing Bulls) 

16. Gabriel Bortoleto (Sauber) 

17. Alexander Albon (Williams) 

18. Pierre Gasly (Alpine) 

19. Lance Stroll (Aston Martin) 

20. Franco Colapinto (Alpine) 

 

