32.4 C
Firenze
sabato 20 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Formula 1, la griglia di partenza del Gp dell’Azerbaigian

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Definita la griglia di partenza del Gp dell’Azerbaigian. Nelle qualifiche di oggi, sabato 20 settembre, Max Verstappen si è preso la pole position facendo segnare il tempo più veloce con un 1’41″117 in una sessione caratterizzata da incidenti e bandiere rosse. Accanto a lui ci sarà la straordinaria Williams di Carlos Sainz, mentre in terza posizione ecco la Racing Bulls di Liam Lawson. Lontane le McLaren, con il leader del Mondiale Oscar Piastri finito a muro nel Q3 e che partirà dalla nona posizione, mentre Lando Norris scatterà dalla settima.  Notte fonda per la Ferrari, con Hamilton che non supera il Q2 e partirà 12esimo, mentre Leclerc sarà decimo dopo un incidente che lo ha fatto finire sulle barriere. Ecco la griglia di partenza del Gp dell’Azerbaigian.  1. Max Verstappen (Red Bull) 2. Carlos Sainz (Williams) 3. Liam Lawson (Racing Bulls) 4. Kimi Antonelli (Mercedes) 5. George Russell (Mercedes) 6. Yuki Tsunoda (Red Bull) 7. Lando Norris (McLaren) 8. Isack Hadjar (Racing Bulls) 9. Oscar Piastri (McLaren) 10. Charles Leclerc (Ferrari) 11. Fernando Alonso (Aston Martin) 12. Lewis Hamilton (Ferrari) 13. Gabriel Bortoleto (Sauber) 14. Lance Stroll (Aston Martin) 15. Oliver Bearman (Haas) 16. Franco Colapinto (Alpine) 17. Nico Hulkenberg (Sauber) 18. Esteban Ocon (Haas) 19. Pierre Gasly (Alpine) 20. Alexander Albon (Williams)  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
32.4 ° C
33.7 °
30.9 °
40 %
1kmh
0 %
Sab
31 °
Dom
29 °
Lun
24 °
Mar
22 °
Mer
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (16)Almanacco (14)elezioni regionali Toscana 2025 (12)Serie C (10)denuncia (9)vigili del fuoco (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati