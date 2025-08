Formula 1, nel paddock spunta… l’uomo-meme: la reazione dei piloti

(Adnkronos) –

Ospite speciale al Gran Premio di Ungheria di oggi, domenica 3 agosto. Ad assistere alla gara di Formula 1 c’è infatti anche uno degli uomini-meme più famosi del web, un signore anziano che con la sua faccia, e soprattutto la sua espressione con il pollice alzato, è uno dei più utilizzati del mondo social. Si tratta di Andras Arato, che è stato invitato nel paddock di Formula 1 e, a quanto pare, è grande appassionato del circus. La reazione dei piloti, soprattutto dei più giovani, quando lo hanno riconosciuto, è diventata subito virale e condivisa dagli account ufficiali della Formula 1. Isack Hadjar, pilota della Racing Bulls, si è voltato verso i componenti del suo team e ha detto: “Il meme!”, con espressione sorpresa. Fernando Alonso invece ha voluto stringergli la mano e si è messo in posa per una foto. Qualcuno però, in Aston Martin, non era sicuro sapesse chi fosse e gli ha chiesto: “Lo conosci?”, trovando la risposta affermativa dello spagnolo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)