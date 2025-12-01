9 C
Firenze
lunedì 1 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Formula 1, niente Mondiale per Piastri? Il governo australiano: “La McLaren lo penalizza”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
L’Australia ‘difende’ Oscar Piastri. Il pilota australiano della McLaren ha conquistato il secondo posto nel Gran Premio del Qatar, vinto da Max Verstappen, ma è stato sorpassato proprio dall’olandese nella classifica Piloti, scendendo in terza posizione con una sola, decisiva, gara, ad Abu Dhabi, prima del termine del Mondiale di Formula 1. Piastri si trova infatti a 392 punti, a -4 da Verstappen e a -16 da Lando Norris, attualmente leader della classifica generale. 

Nel corso del duello per il titolo andato in scena negli scorsi mesi proprio con il compagno di scuderia Norris, la McLaren è stata accusata di aver favorito proprio l’inglese a discapito dell’australiano. E ora, a scendere in pista, è addirittura il governo del Paese oceanico. 

“È stata una notte frustrante per gli australiani”, ha detto il senatore Matt Canavan durante una sessione dI dibattito al Senato australiano, per poi rivolgersi direttamente al ministro degli Interni, Tony Burke: “Pensa che la McLaren stia penalizzando Oscar Piastri e che questo gli costerà il titolo Mondiale?”.  

Una domanda che ha generato l’ilarità dell’aula, ma a cui il ministro ha risposto seriamente: “A mio parere, sì. Penso che abbiano preso qualche decisione ‘rumorosa’ quest’anno. E per qualcuno che ha una figlia ossessionata dalla Formula 1, penso che tornerà a casa molto arrabbiata”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia moderata
9 ° C
10.1 °
7.5 °
81 %
0.5kmh
100 %
Lun
9 °
Mar
13 °
Mer
14 °
Gio
13 °
Ven
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1423)ultimora (1333)sport (45)demografica (45)attualità (29)Regione Toscana (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati