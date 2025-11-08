11.3 C
Firenze
sabato 8 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Formula 1, Norris in pole in Brasile. Secondo Antonelli e terzo Leclerc

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Lando Norris dopo aver vinto la gara Sprint ha conquistato la pole position del Gp del Brasile di F1. Il pilota della McLaren chiude in 1.09.511 ad Interlagos davanti a un super Kimi Antonelli, secondo, e alla Ferrari di Charles Leclerc.  

Clamorosa l’eliminazione nel Q2 di Lewis Hamilton, che partirà 13° e male anche Max Verstappen, fuori in Q1 che scatterà 16°.  

In quarta posizione scatterà l’altra McLaren di Oscar Piastri seguito da Hadjar, Russell, Lawson, Bearman, Gasly e Hulkenberg decimo. Solo 11esimo Alonso e Penultimo Tsunoda, mentre non è partito Bortoleto. La gara sarà domenica 9 novembre alle 18. 

 

1. Lando Norris (McLaren) 

2. Kimi Antonelli (Mercedes) 

3. Charles Leclerc (Ferrari) 

4. Oscar Piastri (McLaren) 

5. Isack Hadjar (Racing Bulls) 

6. George Russell (Mercedes) 

7. Liam Lawson (Racing Bulls) 

8. Oliver Bearman (Haas) 

9. Pierre Gasly (Alpine) 

10. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 

11. Fernando Alonso (Aston Martin) 

12. Alex Albon (Williams) 

13. Lewis Hamilton (Ferrari) 

14. Lance Stroll (Aston Martin) 

15. Carlos Sainz (Williams) 

16. Max Verstappen (Red Bull) 

17. Esteban Ocon (Haas) 

18. Franco Colapinto (Alpine) 

19. Yuki Tsunoda (Red Bull) 

20. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
11.3 ° C
12.5 °
10 °
74 %
1.5kmh
0 %
Sab
11 °
Dom
15 °
Lun
16 °
Mar
16 °
Mer
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1526)ultimora (1422)sport (63)demografica (41)attualità (16)campionato (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati