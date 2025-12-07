7 C
Firenze
domenica 7 Dicembre 2025
Formula 1, oggi il Gp di Abu Dhabi decide il Mondiale. Orario, griglia di partenza e dove vederlo

(Adnkronos) – Cala il sipario sulla Formula 1. Oggi, domenica 7 dicembre, si corre ad Abu Dhabi l’ultimo Gran Premio della stagione (visibile in diretta tv e streaming), che assegnerà il Mondiale piloti. A contenderselo ci sono Lando Norris, leader della classifica con 408 punti, Max Verstappen, a quota 396 e Oscar Piastri a 392. I tre piloti scatteranno dalle prime tre posizioni in griglia: in pole Verstappen, campione del mondo in carica, poi Norris e Piastri. Ecco orario del Gp di Abu Dhabi, griglia di partenza e dove vederlo in tv e streaming.  

Ecco la griglia di partenza del Gp di Abu Dhabi di oggi, domenica 7 dicembre: 

Prima fila
 

1. Max Verstappen (Red Bull)
 

2. Lando Norris (McLaren) 

Seconda fila
 

3. Oscar Piastri (McLaren) 

4. George Russell (Mercedes) 

Terza fila
 

5. Charles Leclerc (Ferrari) 

6. Fernando Alonso (Aston Martin) 

Quarta fila
 

7. Gabriel Bortoleto (Alfa Sauber) 

8. Esteban Ocon (Haas) 

Quinta fila
 

9. Isack Hadjar (Racing Bulls) 

10. Yuki Tsunoda (Red Bull) 

Sesta fila
 

11. Oliver Bearman (Haas) 

12. Carlos Sainz (Williams) 

Settima fila
 

13. Liam Lawson (Racing Bulls) 

14. Kimi Antonelli (Mercedes) 

Ottava fila
 

15. Lance Stroll (Aston Martin) 

16. Lewis Hamilton (Ferrari) 

Nona fila
 

17. Alexander Albon (Williams) 

18. Nico Hulkenberg (Alfa Sauber) 

Decima fila
 

19. Pierre Gasly (Alpine) 

20. Franco Colapinto (Alpine) 

 

Il Gp di Abu Dhabi sarà visibile in diretta e in esclusiva alle 14 su Sky Sport, canali Sky Sport F1. Evento disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW TV. Il Gran Premio sarà visibile anche su Tv8 in chiaro e in differita, alle 17. 

