Formula 1, oggi il Gp di Montreal: griglia di partenza, orario e dove vederlo

(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista per il Gran Premio di Montreal. Oggi, domenica 15 giugno, si corre in Canada per il decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 trasmesso in diretta tv e streaming. George Russell con la Mercedes conquista la pole position e parte davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Oscar Piastri, leader del Mondiale, è terzo in griglia con la McLaren. Le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc partono dalla quinta e dall’ottava posizione. Ecco griglia di partenza, orario e dove vedere il Gran Premio in tv e streaming. Il Gp del Canada, decima prova del Mondiale di Formula 1, si correrà oggi, domenica 15 giugno, alle 20 ora italiana. Ecco la griglia di partenza del Gp di Montreal: Prima fila: Russell (Mercedes) – Verstappen (Red Bull) Seconda fila: Piastri (McLaren) – Antonelli (Mercedes) Terza fila: Hamilton (Ferrari) – Alonso (Aston Martin) Quarta fila: Norris (McLaren) – Leclerc (Ferrari) Quinta fila: Hadjar (Racing Bulls) – Albon (Williams) Sesta fila: Colapinto (Alpine) – Hulkenberg (Sauber) Settima fila: Bearman (Haas) – Ocon (Haas) Ottava fila: Bortoleto (Sauber) – Sainz (Williams) Nona fila: Stroll (Aston Martin) – Lawson (Racing Bulls) Decima fila: Gasly (Alpine) – Tsunoda (Red Bull) penalizzato di 10 posizioni. Il Gran Premio di Montreal sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su Now e Sky Go. La gara sarà trasmessa anche in chiaro, ma in differita, su Tv8. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)