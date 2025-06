Formula 1, oggi il Gp di Spagna: orario e dove vederlo (anche in chiaro)

(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista con il Gp di Spagna, sul circuito del Montmelò. Oggi, domenica 1 giugno, si corre per il nono appuntamento del Mondiale, che chiuderà la tripletta di gare europee della F1. In pole position c’è la McLaren di Oscar Piastri, che partirà davanti al compagno di squadra Lando Norris e alla Red Bull di Max Verstappen. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere il Gran Premio di Spagna. Ecco la griglia di partenza del Gp di Spagna:

1) Oscar Piastri McLaren 2) Lando Norris McLaren 3) Max Verstappen Red Bull Racing 4) George Russell Mercedes

5) Lewis Hamilton Ferrari 6) Kimi Antonelli Mercedes

7) Charles Leclerc Ferrari 8) Pierre Gasly Alpine 9) Isack Hadjar Racing Bulls 10) Fernando Alonso Aston Martin 11) Alexander Albon Williams 12) Gabriel Bortoleto Kick Sauber 13) Liam Lawson Racing Bulls 14) Lance Stroll Aston Martin 15) Oliver Bearman Haas F1 Team 16) Nico Hulkenberg Kick Sauber 17) Esteban Ocon Haas F1 Team 18) Carlos Sainz Williams 19) Franco Colapinto Alpine 20) Yuki Tsunoda Red Bull Racing Il Gp di Spagna inizierà alle 15 e sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4k e in streaming su Sky Go e Now. La gara sarà visibile anche in chiaro su Tv8, ma in differita (alle 18). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)