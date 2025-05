Formula 1, oggi la gara Sprint a Miami: orario e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, sabato 3 maggio, a Miami si corre la gara Sprint, – in diretta tv e streaming anche in chiaro – sul circuito cittadino della Florida. Dopo le prime cinque gare in Australia, Cina, Giappone, Bahrain e Arabia Saudita, la Ferrari vuole ripetere il podio conquistato da Leclerc a Gedda e va a caccia delle McLaren, sempre più leader delle classifiche Piloti e Costruttori, dopo l’ultimo exploit di Oscar Piastri, nuovo leader iridato con 99 punti e 10 lunghezze di vantaggio sul compagno di squadra, Lando Norris. Intanto, in pole position oggi scatta Kimi Antonelli con la Mercedes. Il baby parte davanti a tutti per la prima volta in carriera. Accanto a lui, in prima fila, la McLaren di Piastri. Terza e quarta posizione per la McLaren di Norris e per la Red Bull del neopapà Max Verstappen. Sesta e settima piazza per le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, precedute dalla Mercedes di George Russell. La gara Sprint di Miami andrà in scena oggi, sabato 3 maggio, alle ore 18. Tutti gli appuntamenti del Gp di Miami saranno trasmessi in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su Now e sull’app SkyGo. Le qualifiche e la gara Sprint saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Tv8. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)