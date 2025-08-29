20.2 C
Firenze
venerdì 29 Agosto 2025
Formula 1, oggi le prove libere in Olanda: orari e dove vederle in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Dopo la pausa estiva, il Mondiale riparte oggi, venerdì 29 agosto, con le prime due sessioni delle prove libere del Gp d’Olanda – in diretta tv e streaming – sul circuito di Zandvoort. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton devono rincorrere le due McLaren di Oscar Piastri, leader della classifica Piloti, e di Lando Norris, a soli nove punti di distanza dal compagno di squadra, mentre la Red Bull di Max Verstappen cerca il colpo nel Gran Premio ‘di casa’.  Le prove libere del Gran Premio di Olanda sono in programma oggi, venerdì 29 agosto. La prima sessione andrà in scena alle 12.30, mentre per la seconda bisognerà aspettare il pomeriggio, essendo fissata per le 16. Il quadro si completerà sabato 30, quando i piloti scenderanno nuovamente in pista per la terza e ultima sessione di prove libere, alle 11.30, poco prima delle qualifiche.  Le prove libere del Gp d’Olanda saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La Ferrari si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

