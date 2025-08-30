19.8 C
Firenze
sabato 30 Agosto 2025
Formula 1, oggi le qualifiche in Olanda: orario e dove vederle in tv

La Formula 1 torna in pista in Olanda. Dopo le prove libere, il Mondiale riparte oggi, sabato 30 agosto, con le qualifiche del Gp d’Olanda – in diretta tv e streaming – sul circuito di Zandvoort. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton devono rincorrere le due McLaren di Oscar Piastri, leader della classifica Piloti, e di Lando Norris, a soli nove punti di distanza dal compagno di squadra, mentre la Red Bull di Max Verstappen cerca il colpo nel Gran Premio ‘di casa’.  Le qualifiche del Gp d’Olanda di Formula 1 sono in programma oggi, sabato 30 agosto, alle ore 15. Le qualifiche, con la Ferrari a caccia della pole position, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La Ferrari si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

