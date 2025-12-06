5.3 C
Firenze
sabato 6 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Formula 1, oggi prove libere e qualifiche ad Abu Dhabi: orari e dove vederle in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Torna in pista, per l’ultima volta in stagione, la Formula 1. Oggi, sabato 6 dicembre, il Mondiale si sposta ad Abu Dhabi per le prove libere e le qualifiche – in diretta tv e streaming – dell’ultimo Gran Premio dell’anno, che assegnerà il titolo Piloti. Si riparte dal trionfo di Max Verstappen a Dubai, che ha preceduto la McLaren di Oscar Piastri e la Williams di Carlos Sainz. 

Quarto il leader della classifica generale Lando Norris, che precede l’olandese della Red Bull, distante 12 punti, e il compagno di scuderia australiano, a -16. 

 

La terza e ultima sessione di prove libere e le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi Formula 1 sono in programma oggi, sabato 6 dicembre. Le prove libere andranno in scena alle ore 11.30, mentre per scoprire la griglia di partenza del Gp bisogerà aspettare le 15. 

 

Le prove libere e le qualifiche del Gp di Abu Dhabi saranno trasmesse in diretta televisiva, e in esclusiva, sui canali SkySport, mentre le qualifiche si potranno seguire in chiaro, ma in differita alle 17.30, su TV8. Gli appuntamenti dell’ultimo Gran Premio dell’anno si potranno seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
5.3 ° C
6.2 °
4.9 °
61 %
0.9kmh
2 %
Sab
12 °
Dom
13 °
Lun
13 °
Mar
13 °
Mer
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1374)ultimora (1272)sport (63)demografica (39)attualità (25)Eugenio Giani (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati