15 C
Firenze
sabato 25 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Formula 1, oggi prove libere e qualifiche: orari e dove vederle in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Il Mondiale si sposta in Messico, dove oggi, sabato 25 ottobre, sul circuito dell’Autodromo Hermanos Rodriguez andranno in scena la terza sessione di prove libere e ke qualifiche del Gp del Messico. Si riparte dal trionfo di Max Verstappen negli Stati Uniti, con la sua Red Bull a caccia di una clamorosa rimonta nella classifica Piloti sulla McLaren di Oscar Piastri, capolista, e di Lando Norris, rispettivamente quinto e secondo ad Austin. Il podio è stato infatti chiuso dalla Ferrari di Charles Leclerc, terzo al traguardo e seguito dal compagno di scuderia Lewis Hamilton. 

 

La terza sessione di prove libere e le qualifiche del Gran Premio del Messico di Formula 1 andranno in scena oggi, sabato 25 ottobre. Le qualifiche sono in programma alle ore 20.30, mentre per disegnare la griglia di partenza bisognerà aspettare le 23. 

 

La terza sessione di prove libere e le qualifiche del Gran Premio del Messico di Formula 1 saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Si potranno seguire inoltre in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15 ° C
16.3 °
14.8 °
86 %
1.5kmh
75 %
Sab
18 °
Dom
19 °
Lun
17 °
Mar
20 °
Mer
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1968)ultimora (1374)vid (288)tec (70)sport (65)Lav (57)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati