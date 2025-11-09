10.6 C
Formula 1, oggi si corre Gp Brasile: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 9 novembre, si corre il Gran Premio del Brasile – in diretta tv e streaming. Si parte dal successo di Lando Norris, che con la sua McLaren ha vinto la gara Sprint sul circuito di Interlagos, allungando in classifica Piloti a +9 sul compagno di scuderia Oscar Piastri, uscito di scena al settimo giro, finendo a muro. Sul podio le due Mercedes, con l’ottima seconda piazza dell’italiano Kimi Antonelli e il terzo posto per George Russell. 

Subito dietro la Red Bull di Max Verstappen, seguito dalla Ferrari di Charle Leclerc, l’Aston Martin di Fernando Alonso e l’altra rossa di Lewis Hamilton settimo. A chiudere la top ten Gasly, Stroll e Hadjar. 

 

La griglia di partenza del Gran Premio del Brasile: 

1. Lando Norris (McLaren) 

2. Kimi Antonelli (Mercedes) 

3. Charles Leclerc (Ferrari) 

4. Oscar Piastri (McLaren) 

5. Isack Hadjar (Racing Bulls) 

6. George Russell (Mercedes) 

7. Liam Lawson (Racing Bulls) 

8. Oliver Bearman (Haas) 

9. Pierre Gasly (Alpine) 

10. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 

11. Fernando Alonso (Aston Martin) 

12. Alex Albon (Williams) 

13. Lewis Hamilton (Ferrari) 

14. Lance Stroll (Aston Martin) 

15. Carlos Sainz (Williams) 

16. Max Verstappen (Red Bull) 

17. Esteban Ocon (Haas) 

18. Franco Colapinto (Alpine) 

19. Yuki Tsunoda (Red Bull) 

20. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 

 

Il Gran Premio del Brasile di Formula 1 è in programma oggi, domenica 9 novembre, alle ore 18. La gara sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, ma visibile anche in chiaro, in differita alle 21.30, su TV8. Si potrà seguire inoltre in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di TV8 quando previsto. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

Ultimi articoli

