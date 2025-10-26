15.1 C
Formula 1, oggi si corre il Gp del Messico – Diretta

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 26 ottobre, si corre il Gran Premio del Messico – in diretta tv e streaming – sul circuito dell’Autodromo Hermanos Rodriguez. Si ripartirà dalla pole position di Lando Norris. Il pilota britannico della McLaren ha chiuso le qualifiche con il miglior tempo in 1’15”586 davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. 

 

Prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 fissato per il 9 novembre, quando andrà in scena il Gran Premio del Brasile. 

 

sport

