domenica 31 Agosto 2025
Formula 1, oggi si corre in Olanda: orario, griglia di partenza e dove vederla in tv

REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
La Formula 1 torna in pista in Olanda dopo la pausa estiva. Oggi, domenica 31 agosto, in diretta tv e streaming, va in scena il Gp d’Olanda sul circuito di Zandvoort. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, rispettivamente sesto e settimo nelle qualifiche di ieri, devono rincorrere le due McLaren di Oscar Piastri, leader della classifica Piloti che partirà dalla pole position, e di Lando Norris, a soli nove punti di distanza dal compagno di squadra e secondo in griglia, mentre la Red Bull di Max Verstappen cerca il colpo nel Gran Premio ‘di casa’.  Ecco la griglia di partenza del Gp d’Olanda: 1) Oscar Piastri (McLaren) 2) Lando Norris (McLaren) 3) Max Verstappen (Red Bull) 4) Isack Hadjar (Racing Bulls) 5) George Russell (Mercedes) 6) Charles Leclerc (Ferrari) 7) Lewis Hamilton (Ferrari) 8) Liam Lawson (Racing Bulls) 9) Carlos Sainz (Williams) 10) Fernando Alonso (Aston Martin) 11) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 12) Yuki Tsunoda (Red Bull) 13) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 14) Pierre Gasly (Alpine) 15) Alex Albon (Williams) 16) Franco Colapinto (Alpine) 17) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) 18) Esteban Ocon (Haas) 19) Oliver Bearman (Haas) 20) Lance Stroll (Aston Martin)  
Il Gran Premio d’Olanda di Formula 1 è in programma oggi, domenica 31 agosto, alle ore 15. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e sarà visibile anche in chiaro, ma in differita alle 18, su TV8. La Ferrari si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

