Formula 1, ordine d’arrivo gara Sprint Gp Qatar e classifica Piloti

Oscar Piastri ha vinto la gara Sprint del Gp del Qatar. Oggi, sabato 29 novembre, il pilota australiano della McLaren ha trionfato precedendo la Mercedes di George Russell e il compagno di scuderia, e leader del Mondiale, Lando Norris. Quarto e quinto posto per le due Red Bull guidate di Max Verstappen e Yuki Tsunoda, che ha subito 5 secondi di penalità per track limits.

Sesta l’altra Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, anche penalizzato per track limits, seguita dall’Aston Martin di Fernando Alonso e la Williams di Carlos Sainz, che chiude la zona punti. Lontane le due Ferrari: Charles Leclerc taglia il traguardo in 13esima posizione, Lewis Hamilton in 17esima. Ecco ordine d’arrivo e classifica aggiornata del Mondiale Piloti.



1 Oscar Piastri (McLaren)

2 George Russell (Mercedes)

3 Lando Norris (McLaren)

4 Max Verstappen (Red Bull)

5 Yuki Tsunoda (Red Bull)

6 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

7 Fernando Alonso (Aston Martin)

8 Carlos Sainz (Williams)

9 Isack Hadjar (Racing Bulls)

10 Alexander Albon (Williams)

11 Gabriel Bortoleto (Sauber)

12 Oliver Bearman (Haas)

13 Charles Leclerc (Ferrari)

14 Liam Lawson (Racing Bulls)

15 Esteban Ocon (Haas)

16 Nico Hulkenberg (Sauber)

17 Lewis Hamilton (Ferrari)

18 Pierre Gasly (Alpine)

19 Lance Stroll (Aston Martin)

20 Franco Colapinto (Alpine)

1. Lando Norris (McLaren) – 396

2. Oscar Piastri (McLaren) – 374

3. Max Verstappen (Red Bull) – 371

4. George Russell (Mercedes) – 301

5. Charles Leclerc (Ferrari) – 226

6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 152

7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 14

8. Alex Albon (Williams) – 73

9. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51

10. Carlos Sainz (Williams) – 49

11. Nico Hülkenberg (Sauber) – 49

12. Fernando Alonso (Aston Martin) – 42

13. Oliver Bearman (Haas F1 Team) – 41

14. Liam Lawson (Racing Bulls) – 36

15. Lance Stroll (Aston Martin) – 32

16. Esteban Ocon (Haas F1 Team) – 32

17. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – 32

18. Pierre Gasly (Alpine) – 22

19. Gabriel Bortoleto (Sauber) – 19

20. Franco Colapinto (Alpine) – 0

