14 C
Firenze
domenica 26 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Formula 1, ordine d’arrivo Gp Messico e classifica Piloti

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Lando Norris ha vinto il Gran Premio del Messico. Oggi, domenica 26 ottobre, il pilota inglese ha dominato la gara sul circuito dell’Autodromo Hermanos Rodriguez, precedendo la Ferrari di Charles Leclerc, secondo, e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta la Haas di Bearman, quinto Piastri, sorpassato in testa alla classifica Piloti proprio da Norris, ora a +1 sul compagno di scuderia, poi le Mercedes di Antonelli e Russell. Ottavo Lewis Hamilton. Nono Ocon, chiude la top ten Bortoleto. L’ordine d’arrivo del Gp del Messico e la classifica del Mondiale Piloti.
 

 

L’ordine d’arrivo del Gran Premio del Messico: 

1. Lando Norris (McLaren) 

2. Charles Leclerc (Ferrari) 

3. Max Verstappen (Red Bull) 

4. Oliver Bearman (Haas) 

5. Oscar Piastri (McLaren) 

6. Kimi Antonelli (Mercedes) 

7. George Russell (Mercedes) 

8. Lewis Hamilton (Ferrari) 

9. Esteban Ocon (Haas) 

10. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 

11. Yuki Tsunoda (Red Bull) 

12. Alexander Albon (Williams) 

13. Isack Hadjar (Racing Bulls) 

14. Lance Stroll (Aston Martin) 

15. Pierre Gasly (Alpine) 

16. Franco Colapinto (Alpine) 

 

La classifica Piloti dopo il Gran Premio del Messico: 

1. Lando Norris (McLaren) – 357 punti 

2. Oscar Piastri (McLaren) – 356 punti 

3. Max Verstappen (Red Bull) – 321 punti 

4. George Russell (Mercedes) -258 punti 

5. Charles Leclerc (Ferrari) – 210 punti 

6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 146 punti 

7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 97 punti  

8. Alex Albon (Williams) – 73 punti 

9. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 41 punti 

10. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 punti 

11. Carlos Sainz (Williams) – 38 punti 

12. Fernando Alonso (Aston Martin) – 37 punti 

13. Oliver Bearman (Haas) – 32 punti 

14. Lance Stroll (Aston Martin) – 32 punti 

15. Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 punti 

16. Esteban Ocon (Haas) – 30 punti 

17. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28 punti 

18. Pierre Gasly (Alpine) – 20 punti 

19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 punti 

20. Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
14 ° C
14.2 °
12.9 °
80 %
2.1kmh
75 %
Lun
18 °
Mar
19 °
Mer
20 °
Gio
16 °
Ven
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2057)ultimora (1466)vid (287)tec (70)sport (66)Lav (57)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati