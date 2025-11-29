Formula 1, Piastri domina la Sprint in Qatar davanti a Russell e Norris. Lontane le Ferrari

(Adnkronos) –

Oscar Piastri vince la gara Sprint del Gran Premio del Qatar. Oggi, sabato 29 novembre, il pilota australiano della McLaren, partito dalla pole position, ha dominato l’ultima gara breve dell’anno precedendo la Mercedes di George Russell e il compagno di scuderia Lando Norris. Quarto e quinto posto per le due Red Bull guidate di Max Verstappen e Yuki Tsunoda, che ha subito 5 secondi di penalità per track limits.

Sesta l’altra Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, anche penalizzato per track limits, seguita dall’Aston Martin di Fernando Alonso e la Williams di Carlos Sainz, che chiude la zona punti. Lontane le due Ferrari: Charles Leclerc taglia il traguardo in 13esima posizione, Lewis Hamilton in 17esima.

