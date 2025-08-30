22.8 C
Firenze
sabato 30 Agosto 2025
Formula 1, pole di Piastri davanti a Norris nel Gp d’Olanda. Sesto Leclerc, poi Hamilton

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Ancora una doppietta McLaren nelle qualifiche del Gp d’Olanda di Formula 1 di oggi, sabato 31 agosto. In pole position domani partirà Oscar Piastri che ha fatto segnare il miglior tempo in 1:08.662, piazzandosi davanti al compagno di squadra Lando Norris che aveva dominato le prove libere. Terzo posto in griglia per la Red Bull di Max Verstappen seguito da Isack Alexandre Hadjar, quarto con la Racing Bulls. Quinta la Mercedes di George Russell, poi le due Ferrari di Charles Leclerc sesto e Lewis Hamilton settimo. A chiudere la top ten Lawson, Sainz e Alonso con Kimi Antonelli che scatterà dall’11esimo posto. Finito a muro Stroll che partirà ultimo. Ecco la griglia di partenza del Gp d’Olanda: 
1) Oscar Piastri (McLaren)
 2) Lando Norris (McLaren) 3) Max Verstappen (Red Bull) 4) Isack Hadjar (VCARB) 5) George Russell (Mercedes) 
6) Charles Leclerc (Ferrari)
 
7) Lewis Hamilton (Ferrari)
 8) Liam Lawson (VCARB) 9) Carlos Sainz (Williams) 10) Fernando Alonso (Aston Martin) 11) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 12) Yuki Tsunoda (Red Bull) 13) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 14) Pierre Gasly (Alpine) 15) Alex Albon (Williams) 16) Franco Colapinto (Alpine) 17) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) 18) Esteban Ocon (HAAS) 19) Oliver Bearman (HAAS) 20) Lance Stroll (Aston Martin) —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

