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Formula 1, pole record di Antonelli in Cina davanti a Russell e Leclerc

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Andrea Kimi Antonelli in pole position nel Gran Premio di Cina. Oggi, sabato 14 marzo﻿, il pilota della Mercedes ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche del secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1, conquistando così la prima pole della sua carriera e diventando, a soli 19 anni, il più giovane di sempre a conquistare la prima posizione in qualifica con il tempo di 1’32″064.  

Accanto a lui ci sarà il compagno di squadra George Russell, che dopo aver trionfato nella gara Sprint di Shanghai, ha avuto qualche problema al motore durante il Q3 ed ha dovuto ‘accontentarsi’ della seconda posizione. Seconda fila Ferrari con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che partiranno rispettivamente terzo e quarto, già sul podio nella gara corta di Shanghai. 

Dietro le rosse le due McLaren di Lando Norris, campione de mondo in carica, e Oscar Piastri, mentre soltanto ottavo finisce la Red Bull di Max Verstappen, già deludente con il nono posto conquistato nella Sprint e ancora preceduto dalla Alpine di Pierre Gasly. 

 

La griglia di partenza del Gran Premio di Cina, dopo le qualifiche di Shanghai: 

1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 

2 .George Russell (Mercedes) 

3. Lewis Hamilton (Ferrari) 

4. Charles Leclerc (Ferrari) 

5. Oscar Piastri (McLaren) 

6. Lando Norris (McLaren) 

7. Pierre Gasly (Alpine) 

8. Max Verstappen (Racing Bulls) 

9. Isack Hadjar (Racing Bulls) 

10. Oliver Bearman (Haas) 

11. Nico Hulkenberg (Audi) 

12. Franco Colapinto (Alpine) 

13. Esteban Ocon (Haas) 

14. Liam Lawson (Racing Bulls) 

15. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 

16. Gabriel Bortoleto (Audi) 

17. Carlos Sainz (Williams) 

18. Alexander Albon (Williams) 

19. Fernando Alonso (Aston Martin) 

20. Valtteri Bottas (Cadillac) 

21. Lance Stroll (Aston Martin) 

22. Sergio Perez (Cadillac) 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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