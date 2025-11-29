6.3 C
Firenze
domenica 30 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Formula 1, scintille tra Russell e Norris dopo le qualifiche

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Scintille, risolte con il sorriso, tra George Russell e Lando Norris dopo le qualifiche di Formula 1 del Gp del Qatar. Oggi, sabato 29 novembre, durante le interviste, i due piloti inglesi si sono ritrovati uno accanto all’altro, con quello della Mercedes che ha stuzzicato quello della McLaren, leader del Mondiale e apparso subito nervoso. “Hai detto è colpa mia se non sei riuscito a fare il miglior tempo?”, ha chiesto Russell, trovando la risposta, piccata, di Norris: “Chi te lo ha detto? Sono ca***te”. 

“Probabilmente credi pià a loro che a me, molto deludente”, ha continuato il pilota McLaren, “sembra qualcosa che diresti tu”, ha risposto quello Mercedes. Il dibattito è continuato con i due britannici che hanno parlato di scie e tempi, con Russell che giura di averlo voluto aiutare a vincere il Mondiale.  

 

Tutto si conclude con George che indica la giornalista con cui ha parlato e Norris che sottovoce replica “lei non avrà un’intervista oggi”, provocando il sorriso di Russell, che chiude il ‘caso’ con un pacca sulla spalla. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
6.3 ° C
8.8 °
4.6 °
48 %
1.1kmh
0 %
Dom
11 °
Lun
13 °
Mar
10 °
Mer
14 °
Gio
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1366)ultimora (1279)demografica (45)sport (42)attualità (29)Regione Toscana (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati