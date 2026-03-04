15.1 C
Formula 1, si riparte con il Gp di Melbourne: dalle libere alla gara, dove vedere tutti gli appuntamenti

(Adnkronos) – Torna la Formula 1. Da venerdì 6 marzo a domenica 8 marzo, il Circus approda a Melbourne per il primo appuntamento del Mondiale, come di consueto in Australia. Tanta l’attesa per le novità, dopo i primi test invernali tra Barcellona e Sakhir. Dalla Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton – in cerca di riscatto dopo il deludente 2025 – alla McLaren, riflettori puntati sui top team, che cercheranno di dare segnali fin dalla prima gara. Ecco orario, programma e dove vedere in tv e streaming tutti gli appuntamenti del Gp di Melbourne.  

 

Ecco il programma e gli orari (italiani) del Gp di Melbourne:  

Venerdì 6 marzo
 

Ore 2.30-3.30 Prove libere 1 

Ore 6-7 Prove libere 2 

Sabato 7 marzo
 

Ore 2.30-3.30 Prove libere 3 

Ore 6-7 Qualifiche 

Domenica 8 marzo
 

Ore 5 Gran Premio d’Australia 

 

Dove vedere tutti gli appuntamenti del Gp di Melbourne? Dalle libere alla gara, tutto sarà visibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e in streaming su Sky Go e Now. Il Gran Premio d’Australia sarà disponibile anche in chiaro su Tv8 (e in streaming su Tv8.it), che trasmetterà in differita, alle 14, solo le qualifiche e la gara.  

