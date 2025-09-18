Formula 1, si torna a Baku. Due anni fa la ‘pole’ della ruota di Tsunoda

(Adnkronos) –

La Formula 1 torna in pista a Baku. Il Mondiale si trasferisce in Azerbaigian, da venerdì 19 settembre al Gran Premio di domenica 21, in uno dei circuiti cittadini più suggestivi del calendario, protagonista anche di episodi quantomeno singolari. L’ultimo risale alla gara Sprint del 2023, quando Yuki Tsunoda, al tempo alla guida dell’Alpha Tauri, si staccò una ruota dopo un impatto con il muro. La ruota del pilota giapponese, oggi in Red Bull, è rotolata per qualche metro nel circuito, con tempi da pole position, prima che venisse sventolata la bandiera gialla e fatta entrare la safety car. Tsunoda è stato costretto al ritiro, mentre la gara è stata vinta da Checo Perez, con Charles Leclerc secondo e Max Verstappen terzo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)