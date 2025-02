Formula 1, test Bahrain: Hamilton davanti a tutti, nel pomeriggio tocca a Leclerc

(Adnkronos) – Vola la Ferrari di Lewis Hamilton nella sessione mattutina della seconda giornata di test in Bahrain. L’inglese ha girato in 1’29″379), chiudendo il primo turno di prove davanti a Russell (1’29″778) e Sainz (1’30″090). Il sette volte campione del mondo ha completato 45 giri e oggi la Ferrari ha mostrato segnali incoraggianti, nonostante le considerazioni sui crono relative in giornate di questo tipo. La mattinata, segnata anche dalla pioggia, ha visto Gasly al quarto posto (1’30″430) e Alonso al quinto (1’30″700). Alle 13 si torna in pista. Sarà il turno di Charles Leclerc, Lando Norris e Andrea Kimi Antonelli. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)