Formula 1, Verstappen vince la gara sprint a Spa. Quarto Leclerc, male Hamilton

(Adnkronos) –

Max Verstappen sorprende tutti e vince da fenomeno la sprint race del Gp del Belgio, oggi sabato 26 luglio, portando così a casa i primi punti in palio nel weekend di Spa. L’olandese della Red Bull ha preceduto all’arrivo le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, quarto un ottimo Charles Leclerc sulla sua Ferrari. L’altra Rossa di Lewis Hamilton è solo quindicesima: all’inglese, in difficoltà con il posteriore, non riesce la rimonta in una gara veloce complicata fin dall’inizio. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)