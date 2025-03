Forte terremoto 7.7 in Myanmar, scossa avvertita anche in Thailandia e Cina

(Adnkronos) – Un fortissimo terremoto di magnitudo 7.7 della Scala Richter ha colpito oggi la parte centrale del Myanmar. Lo ha reso noto l’Usgs, l’istituto geologico americano, secondo cui l’epicentro del sisma è stato localizzato 16 chilometri a nordovest della città di Sagaing, a una profondità di 10 chilometri, alle 14.20 ora locale, le 7.20 in Italia. Il sisma è stato avvertito anche in Thailandia, dove in seguito alla forte scossa sono stati evacuati uffici e negozi a Bangkok e nella provincia sudoccidentale cinese dello Yunnan. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)