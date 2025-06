Forte turbolenza su volo Berlino-Milano, 9 feriti e atterraggio di emergenza

(Adnkronos) – Nove persone sono rimaste ferite a bordo di un volo Ryanair per una forte turbolenza durante il collegamento aereo tra Berlino e Milano Malpensa. Il pilota è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza nell’aeroporto di Memmingen in Baviera, nel sud della Germania e a 113 chilometri a ovest di Monaco. Lo rende noto la polizia bavarese, come riporta la Dpa. A bordo del volo Ryanair viaggiavano 179 passeggeri e sei membri dell’equipaggio. I feriti sono otto passeggeri, tra cui un bambino di due anni, e un membro dell’equipaggio. Il servizio meteorologico nazionale tedesco aveva lanciato l’allarme per il rischio di tempeste, forti venti e grandine. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)