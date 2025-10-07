21.5 C
Firenze
martedì 7 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Forum Risk management compie 20 anni, ad Arezzo dal 25 al 28 novembre

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il Forum Risk management compie 20 anni e dà appuntamento ad Arezzo Fiere e Congressi dal 25 al 28 novembre ad oltre 15mila professionisti, docenti, operatori sanitari. “Dalla riforma del Ssn all’uso della ‘migliore’ pratica di applicazione dell’intelligenza artificiale al mondo sanitario, il Forum Risk management è il luogo dove istituzioni, professionisti, aziende e cittadini si incontrano per costruire insieme il futuro della sanità. Un laboratorio di idee e soluzioni concrete”, afferma Vasco Giannotti, patron del più grande appuntamento italiano del settore.  

“Molti i focus sul tavolo – anticipa – due però li poniamo sotto i nostri riflettori. Il primo” riguarda “il ruolo che il Servizio sanitario nazionale avrà nel nostro Paese alla luce della riforma in essere e che potrà beneficiare delle nostre idee e delle nostre proposte. Abbiamo bisogno di un Ssn che sia sempre più vicino alle esigenze dei cittadini, rispondente ai loro fabbisogni. Sarà obiettivo primario verificare il reale utilizzo dei contributi stanziati, per ogni Regione, dal Pnrr e porre attenzione al funzionamento delle Case della salute e degli gli Ospedali di comunità. Potremmo fare questo perché al Forum saranno presenti per la prima volta i dirigenti e direttori della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome. La tecnologia applicata alla sanità – prosegue Giannotti – è un altro focus sul quale lavoreremo in questo 20esmo Forum Risk. Particolare spazio sarà dato all’uso dell’Ia. Parto dal premio che abbiamo istituito per portare a conoscenza della comunità scientifica i migliori progetti delle aziende sanitarie pubbliche in materia di intelligenza artificiale”.  

Anche “la prevenzione – conclude – è un tema che dobbiamo rendere sempre più visibile alla comunità, forti del contributo che possono apportare le associazioni presenti al Forum. Più prevenzione, meno malattie, migliore qualità di vita e non ultimo minor carico economico per la sanità italiana”. Per iscriversi: https://www.forumriskmanagement.it.  

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
21.5 ° C
22.9 °
20.5 °
51 %
2.6kmh
0 %
Mar
20 °
Mer
23 °
Gio
23 °
Ven
25 °
Sab
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (847)ultimora (593)tec (47)Lav (40)vid (39)sal (36)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati