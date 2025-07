Forza Italia, lunedì Tajani atteso da Marina Berlusconi: incontro programmato da tempo

(Adnkronos) – La voce è rimbalzata nelle ultime ore negli ambienti azzurri: la prossima settimana la presidente del gruppo Mondadori, Marina Berlusconi, dovrebbe incontrare il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. Non c’è nessuna conferma ufficiale ma il colloquio dovrebbe tenersi lunedì nella casa milanese della primogenita del Cavaliere, alla presenza anche dell’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio e storico braccio destro del fondatore di Fi, Gianni Letta. L’incontro, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti parlamentari del centrodestra, era programmato da tempo per fare il punto della situazione prima della pausa estiva e rientra in quei contatti che avvengono periodicamente tra la presidente di Fininvest e Tajani. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)