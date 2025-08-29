24.1 C
Firenze
venerdì 29 Agosto 2025
Forze Israele: “Gaza City zona pericolosa, stop pause tattiche”

(Adnkronos) – “In linea con la valutazione della situazione e le direttive dei vertici politici, a partire da oggi alle 10, la pausa tattica locale nell’attività militare non si applicherà all’area di Gaza City, che è una zona di combattimento pericolosa”. E’ quanto comunicano via X le forze israeliane (Idf), in riferimento alle “pause tattiche” quotidiane in alcune aree per facilitare la distribuzione di aiuti. Le Idf affermano di “continuare a sostenere gli sforzi umanitari mentre conducono operazioni per proteggere Israele”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

