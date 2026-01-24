10.9 C
Firenze
sabato 24 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Frana in Nuova Zelanda, morta la 15enne avellinese Sharon Maccanico

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Con profonda tristezza condividiamo la scomparsa di due studenti del Pak ūranga College, Max Furse-Kee e Sharon Maccanico, nella tragedia del Monte Maunganui” in Nuova Zelanda. E’ quanto si legge in un post pubblicato sul Facebook dal college. 

Sharon Maccanico, 15 anni, era originaria di Picarelli, comune in provincia di Avellino: viveva ad Auckland. L’adolescente era un’appassionata di hip-hop. 

Le frane, che si sono verificate giovedì 22 gennaio, sono state innescate dalle forti piogge degli ultimi giorni, che hanno causato inondazioni e interruzioni di corrente in tutta l’Isola del Nord. Le riprese dal campeggio sul monte Maunganui, un vulcano spento, mostrano un’enorme frana vicino alla base della cupola vulcanica, mentre i soccorritori e i cani setacciavano roulotte distrutte e tende appiattite.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.9 ° C
11.9 °
9.8 °
79 %
1.8kmh
40 %
Sab
10 °
Dom
10 °
Lun
11 °
Mar
11 °
Mer
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1411)ultimora (1257)Eurofocus (56)sport (54)demografica (44)vigili del fuoco (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati