Frana minaccia abitazioni in Valtellina, evacuate 150 persone – Video

(Adnkronos) – Un movimento franoso ha minacciato diverse abitazioni in Valtellina e precisamente nella frazione di Cataeggio, nel comune di Valmasino, in provincia di Sondrio.Circa 150 persone sono state evacuate a seguito dell’ordinanza che impone l’abbandono delle abitazioni. La situazione è diventata particolarmente critica dopo i rilievi effettuati sulla frana, già sotto monitoraggio tramite strumentazioni tecniche avanzate. Per tutelare la sicurezza dei cittadini, è stata istituita una “zona rossa” che vieta l’accesso all’area colpita. Inoltre, è stato allestito un Pca (Posto di Comando Avanzato) per coordinare le operazioni di soccorso. Sul posto operano squadre dei vigili del fuoco, unità di soccorso e rappresentanti delle autorità locali, impegnati a gestire l’emergenza e a garantire l’incolumità della popolazione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)