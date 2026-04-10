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Frana Petacciato, anche treni riprendono a circolare su linea Adriatica

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(Adnkronos) – La linea ferroviaria Adriatica torna lentamente a respirare oggi 10 aprile dopo ore di blocco e pesanti disagi provocati dalla frana di Petacciato, in provincia di Campobasso (Molise).  

Dalle prime ore di oggi la circolazione tra Pescara e Foggia è ripresa in maniera graduale, ma la normalità è ancora lontana: i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana restano al lavoro lungo il tratto interessato, dove proseguono monitoraggi e interventi di consolidamento, mentre la linea viene utilizzata con limitazioni e velocità ridotta. 

Ieri intanto erano stati riaperti sulla A14 Bologna-Taranto, i tratti compresi tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto sud in direzione Pescara. Riaperti al traffico anche i tratti della SS709 Tangenziale di Termoli, della SS16 ‘Adriatica’ e della SS157. 

Sempre ieri il Consiglio dei ministri ha approvato lo Stato di emergenza di dodici mesi per Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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