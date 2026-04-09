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Frana Petacciato, tradita dal navigatore si perde nelle campagne del Molise: salvata dalla Protezione Civile

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Traffico impazzito e macchine che si perdono nelle campagne del Molise. Succede anche questo per la frana di Petacciato. Ieri pomeriggio, nelle campagne di Frosolone, nei pressi della frazione di Acquevive, una donna è stata ritrovata e soccorsa dai volontari della Protezione Civile dopo essersi smarrita lungo una strada interpoderale. La signora, partita da Lanciano e diretta a Bari, era stata costretta a modificare il proprio percorso a causa delle recenti frane che hanno interessato il Molise e che hanno portato all’interruzione di alcuni tratti dell’autostrada A14, in particolare nella zona di San Salvo, Termoli e Petacciato.  

Seguendo le deviazioni in direzione Vasto e poi verso l’interno lungo l’asse Isernia-Campobasso, la donna è stata però tradita dal navigatore satellitare, che l’ha indirizzata su una strada di campagna risultata poi interrotta proprio da una frana. Rimasta bloccata e visibilmente scossa, ha immediatamente contattato il marito. L’uomo, dopo aver allertato i Vigili del Fuoco, si è recato da Lanciano a Frosolone e, mentre era impegnato nelle ricerche, ha incontrato casualmente alcuni volontari del Gruppo Volontari Protezione Civile Frosolone, impegnati nei consueti turni di monitoraggio del territorio proprio a causa dei recenti smottamenti. I volontari si sono subito attivati, coordinandosi con altri membri del gruppo e controllando diverse zone fino a quando la donna non è stata finalmente individuata e messa in sicurezza. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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