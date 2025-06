Francavilla Fontana, carabiniere ucciso in sparatoria: era vicino alla pensione

(Adnkronos) – E’ Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso alle 7 di questa mattina, 12 giugno, tra Francavilla Fontana e Grottaglie dagli spari di un malvivente in fuga. L’uomo era brigadiere capo in servizio all’Aliquota Radiomobile di Francavilla Fontana. Cinquantanove anni, era vicinissimo alla pensione, sposato e padre di due figlie femmine. “Sono affranto e sgomento per questa notizia. Non c’è altro da aggiungere se non la vicinanza ai colleghi e alla famiglia di questo servitore dello Stato peraltro prossimo al congedo. Sembra tutto così assurdo”, dice all’Adnkronos il sindaco di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, Antonello De Nuzzo. “E’ difficile fare delle riflessioni sia per lo stato d’animo come rappresentante della comunità sia perché in questo momento le notizie sono molto frammentarie e provenienti da stampa e non da fonti interne all’Arma”, continua. “Per loro è un momento molto concitato anche perchè mi è parso di capire che siano in corso le operazioni per risalire agli autori del reato. E’ il momento in cui si deve avere rispetto dei colleghi e dei familiari per quello che è accaduto e soprattutto per il lavoro che stanno svolgendo in questo momento per risalire il prima possibile all’autore o agli autori di questo reato e di questo omicidio efferato”.

Il fatto si è verificato in una zona di campagna tra le contrade Rosea e Mozzone, che è attigua alla zona industriale che si trova sulla strada per Grottaglie. Per quanto riguarda quest’ultima il sindaco spiega che “è presidiata da telecamere di sorveglianza ad alta risoluzione. Abbiamo eseguito un intervento di installazione di videocamere che risale, ricordo a memoria, a circa un anno fa. Gli impianti riprendono qualunque cosa in entrata e in uscita”. E’ possibile che il posto di blocco fosse nella zona industriale e che l’inseguimento, seguito al mancato stop al posto di controllo, sia terminato in una area di campagna, che pur presentando alcune abitazioni private, vissute di inverno e d’estate, è differente e potrebbe essere ‘scoperta’ riguardo alle riprese video. “La zona delle contrade Rosea e Mozzone non corrisponde esattamente all’area industriale”, precisa. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)