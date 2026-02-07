11.3 C
sabato 7 Febbraio 2026
Francesca Lollobrigida, chi è il primo oro azzurro alle Olimpiadi di Milano Cortina

(Adnkronos) – Francesca Lollobrigida regala all’Italia la prima medaglia d’oro nelle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. L’azzurra del pattinaggio velocità trionfa nei 3000 metri con il tempo di 3’54″28, nuovo record olimpico. 

Lollobrigida è nata il 7 febbraio 1991 a Frascati, in provincia di Roma. È pronipote dell’attrice Gina Lollobrigida e vive tra Roma e Baselga di Piné per gli allenamenti. Ha un figlio di nome Tommaso, nato nel 2023, ed è tornata alle competizioni dopo la maternità puntando a Milano Cortina 2026. Ex campionessa mondiale di pattinaggio in linea con 16 titoli iridati, si è dedicata al pattinaggio di velocità su ghiaccio. Alle Olimpiadi di Pechino 2022 ha conquistato argento nei 3000 m e bronzo nella mass start; nel 2025 a Hamar è diventata la prima italiana con l’oro mondiale sui 5000 m e bronzo nella mass start. Ha vinto 8 medaglie europee, inclusa l’oro nella mass start nel 2018, e detiene record personali su diverse distanze. 

