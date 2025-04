Francesca Mannocchi: “Ho la sclerosi multipla, costretta a pagarmi le visite”

(Adnkronos) – “Ogni sei mesi devo fare la mia terapia di Ocrelizumab per la Sclerosi Multipla”, esordisce la giornalista Francesca Mannocchi che, con un post condiviso sui social, ha raccontato la sua esperienza con le liste d’attesa per ottenere una risonanza magnetica, necessaria “per vedere se questa stronza di malattia è ferma oppure no”, ha spiegato la giornalista nel lungo post sfogo condiviso su Instagram. Francesca Mannocchi ha spiegato: “Siccome pago le tasse e vivo in un paese in cui le cure sono garantite a tutti per Costituzione, mi avvalgo dei mezzi a disposizione della me-cittadina e chiamo il CUP della mia regione (il Lazio, ndr) per avere un appuntamento, la cui spesa dovrebbe essere coperta dallo Stato. Per giorni il messaggio pre-registrato mi dice che le linee sono intasate e dunque suggerisce di richiamare ‘in un altro momento’. Oggi, finalmente, rispondono”. Ma la prima risonanza magnetica disponibile, continua a spiegare la giornalista, è per il prossimo luglio 2025 in un’altra provincia, lontana 90km da casa sua: “Per le due strutture dove di solito faccio le risonanze non c’è proprio disponibilità e non si sa per quanto”, ha aggiunto. Mannocchi ha detto di aver chiamato la clinica in cui ha fatto la prima risonanza magnetica chiedendo costi e disponibilità: “Costa 680 euro e c’è posto dopodomani, mi hanno risposto con la cortesia che si riserva a chi paga. E quindi ho preso appuntamento. Perché ne ho bisogno, perché è urgente, perché ho la fortuna di potermelo permettere”, ha detto. “Così che si demoliscono le democrazie. Dando l’illusione che i diritti siano per sempre protetti, dal diritto e dalla Costituzione, mentre vengono quotidianamente erosi dalla politica che non è all’altezza del presente”, ha continuato la giornalista riportando nella conclusione del suo lungo sfogo l’Art. 32 della Costituzione Italiana: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. La Regione Lazio ha replicato dopo poche ore alla denuncia della giornalista Francesca Mannocchi e ha specificato: “La ricetta conteneva classe di priorità ‘altro’, quindi l’esame non poteva essere prenotato secondo i normali criteri di priorità e comunque non attraverso il Recup. L’assistenza sanitaria andava gestita direttamente dalla struttura sanitaria che aveva in carico la paziente, l’azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea. Sulla struttura sanitaria l’Amministrazione regionale è già intervenuta per correggere l’errore”. La Regione Lazio ha aggiunto poi, in una nota, che in riferimento ai tempi di attesa, attualmente, le prestazioni sanitarie necessarie alla giornalista sono prenotabili nelle seguenti strutture in base al seguente codice di priorità. Classe di priorità P (programmabile: da erogare entro 120 giorni): Villa Betania (Roma) – Risonanza magnetica encefalo e tronco encefalico senza e con mezzo di contrasto – Prima disponibilità venerdì 23 maggio 2025 ore 8. Ulteriore disponibilità giovedì 29 maggio ore 19:30; Poliambulatorio Policlinico Di Liegro (Roma) – Risonanza magnetica del rachide cervicale senza e con mezzo di contrasto – Prima disponibilità martedì 27 maggio 2025 ore 16 (tre disponibilità nello stesso giorno); Poliambulatorio Policlinico Di Liegro (Roma) – Risonanza magnetica del rachide dorsale senza e con mezzo di contrasto – Prima disponibilità giovedì 29 maggio 2025 ore 14. Classe di priorità D (differibile: da erogare 60 giorni per la diagnostica): Poliambulatorio Policlinico Di Liegro (Roma) – Risonanza magnetica del rachide cervicale senza e con mezzo di contrasto – Martedì 27 maggio 2025 ore 16. Ulteriori disponibilità alle ore 16:30 e alle ore 17; Studio Polispecialistico Nomentano – Risonanza magnetica del rachide cervicale senza e con mezzo di contrasto – Prima disponibilità mercoledì 11 giugno 2025 ore 13:30. Ulteriori disponibilità alle ore 13:50 e venerdì 13 giugno 2025 alle 11:10. Classe di priorità B (breve: da erogare entro 10 giorni): Policlinico Casilino (Roma) – Risonanza magnetica del rachide cervicale senza e con mezzo di contrasto – Prima disponibilità 3 aprile 2025 ore 15:40; Policlinico Casilino (Roma) – Risonanza magnetica del rachide dorsale senza e con mezzo di contrasto – Prima disponibilità 3 aprile 2025 ore 15:40. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)