Francesca Michielin, l’annuncio il giorno del compleanno: “Festeggiamo in grande”

(Adnkronos) – “Ho smesso di essere una giovane promessa, oggi compio 30 anni”. Così Francesca Michielien nel giorno del suo compleanno annuncia sui social un’importante novità che riguarda il live all’Arena di Verona ‘Michielin30 – Tutto in una notte’, che si terrà il prossimo 4 ottobre. A pochi giorni dalla sua partecipazione alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Fango in Paradiso’, Francesca Michielin – che oggi, martedì 25 febbraio, festeggia il suo 30esimo compleanno – annuncia i nuovi ospiti che saliranno sul palco dell’Arena di Verona in occasione del suo live. “È giusto festeggiare in grande, la mia festa di compleanno sarà all’Arena di Verona il 4 ottobre”, scrive la cantautrice prima di annunciare i nuovi ospiti. Fedez, Fiorella Mannoia, Gaia, Giorgio Poi, Irama e Max Gazzé si uniranno a Bruno Belissimo, Carmen Consoli, Dardust, Emma, Fudasca, Levante, Margherita Vicario, Maria Antonietta, Mecna, Tredici Pietro e Vasco Brondi saliranno sul palco per festeggiare il compleanno dell’artista e condividere una serata speciale all’insegna della musica. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)