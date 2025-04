Francesca Michielin verso nuove strade: lascia la manager Marta Donà dopo 10 anni

(Adnkronos) – Dopo dieci anni insieme Francesca Michielin ha deciso di cambiare rotta e manager. A trent’anni la cantante ha spiegato ai fan di sentire la “necessità di cambiare direzione” e per questo non lavorerà più con Marta Donà, la ‘manager dei record’, che ha vinto quattro delle ultime cinque edizioni del festival di Sanremo. “Dopo quasi dieci anni di avventure insieme, ho preso una decisione non semplice ma che apre un nuovo corso per me: non lavorerò più con Latarma management”, ha annunciato Francesca Michielin sui social. “Ringrazio Marta (Donà, ndr) e tutto il team per avermi affiancato da quando ero una giovane ragazza in quello che è un mondo bellissimo e anche un po’ spietato”, ha continuato per poi spiegare le ragioni dietro la decisione presa. “Da oggi – si legge ancora – sento la necessità di cambiare direzione e aprirmi nuove strade. Vi abbraccio. ‘È stata una figata’”. Francesca Michielin è stata una delle prime artiste seguite dalla Latarma management, fondata da Marta Donà quando iniziò a lavorare come manager di Marco Mengoni. “Quando conobbi Francesca aveva vinto X Factor ed era un cucciolo”, ricorda la manager sul sito della sua agenzia. “Io avevo appena cominciato il viaggio con Marco e non sapevo se sarei stata in grado di guidarla. Quella sera invece, fuori dall’hotel, mi sembrò tutto più chiaro. Aveva bisogno di qualcuno che l’aiutasse a credere nelle sue capacità. Adesso è una donna coraggiosa, vincente e piena di mondi da esplorare. Abbiamo affrontato viaggiato da Sanremo a Stoccolma, con la tenda da campeggio, senza gradi di separazione. Ci appassioniamo insieme, viviamo la musica e la sperimentazione è la prima cosa”.

Il nome di Marta Donà è diventato noto non solo agli addetti ai lavori, ma anche al pubblico dopo il festival di Sanremo 2025: la vittoria di Olly ha permesso alla manager di diventare una professionista da record, capace di conquistare quattro edizioni in cinque anni: ha vinto con i Maneskin nel 2021, con Marco Mengoni nel 2023, con Angelina Mango nel 2024 e ora con Olly appunto nel 2025. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)