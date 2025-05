Francesco Totti e Ilary Blasi, la ‘reunion’ per il mega party dei 18 anni di Chanel

(Adnkronos) –

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono ‘ritrovati’ per una causa speciale: festeggiare insieme il 18esimo compleanno della figlia Chanel, che ha celebrato ieri, sabato 17 maggio, con un party esclusivo. A testimoniare la reunion tra Francesco Totti e Ilary Blasi ci ha pensato proprio Chanel che sul suo profilo Instagram ha condiviso una serie di storie in cui oltre a mostrare il lusso del party, fatto di torte a 7 anni e fuochi d’artificio, non sono mancati i momenti di tenerezza con entrambi i genitori, accompagnati dai loro rispettivi compagni. Nel tavolo dell’ex calciatore, infatti, al fianco c’era Noemi Bocchi. E in quello di Ilary, c’era Bastian Muller. La festa, che Chanel sognava da tempo, è stata memorabile: dall’abito da vera diva al menù stellato e una location curata nei minimi dettagli. Dopo la cena, la serata è proseguita con musica da discoteca e balli sfrenati che hanno coinvolto tutti gli invitati. In realtà, Chanel Totti ha compiuto 18 anni lo scorso martedì 13 maggio 2025 e per l’occasione speciale aveva festeggiato il traguardo allo scoccare della mezzanotte con una mini festa con gli amici intimi a casa di papà Totti che le ha fatto una sorpresa. E ieri, il compleanno in grande stile in cui la famiglia si è riunita. Un momento raro che non accadeva da tanto tempo. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)