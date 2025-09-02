24.1 C
Francia, attacco con coltello a Marsiglia: diversi feriti, ucciso l’aggressore

REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un uomo armato di coltello ha aggredito a Marsiglia diverse persone, ferendole davanti a numerosi testimoni che si trovavano in strada o sulle terrazze dei caffè. Lo riporta la rete francese Tf1 Info, aggiungendo che l’aggressione, avvenuta intorno alle 14.45, ha scatenato il panico in Cours Belsunce, non lontano da La Canebière, nel 1mo arrondissement della città francese meridionale.  Una fonte ha riferito di diversi feriti. L’aggressore è stato ucciso dalle forze dell’ordine, che hanno usato le loro armi per neutralizzarlo. Alle 16.30, polizia e procuratori erano ancora sul posto. È stato istituito un perimetro di sicurezza nella zona.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

