sabato 30 Agosto 2025
Francia, auto su folla fuori da un locale: un morto. Arrestate tre persone

(Adnkronos) – E’ di un morto e cinque feriti, di cui due gravi, il bilancio di un’auto che ha investito ”deliberatamente” un gruppo di pedoni a Evreux, in Francia, nella notte. Lo riferisce il procuratore di Evreux, Rémi Coutin, all’Afp.  Dopo una lite in un bar intorno alle 4 del mattino, “una persona è andata a prendere un’auto e ha volontariamente fatto retromarcia ad alta velocità tra la folla fuori dal locale”, ha dichiarato Coutin, aggiungendo che tre persone sono state arrestate. E’ stata aperta un’inchiesta per omicidio e tentato omicidio, ha spiegato il magistrato. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

