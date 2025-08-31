28.9 C
Firenze
domenica 31 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Francia, Bayrou: “Italia fa dumping fiscale”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – ”L’Italia sta facendo una politica di dumping fiscale”. Lo ha dichiarato il primo ministro francese Francois Bayrou rispondendo ai giornalisti a una settimana dal voto di fiducia al suo governo fissato per l’8 settembre. Esprimendosi contro il ”nomadismo fiscale”, il premier ha quindi affermato che in Francia ”abbiamo permesso che il debito si accumulasse” e che ”il denaro destinato ad attori economici stranieri non irrigherà il Paese”. Come esempio positivo ha invece citato il Giappone, dove il debito “è detenuto al 99% dai giapponesi”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
28.9 ° C
29.8 °
27 °
45 %
1.5kmh
40 %
Dom
27 °
Lun
30 °
Mar
26 °
Mer
27 °
Gio
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (17)carabinieri (13)Gaza (13)Pisa Sporting Club (12)Eugenio Giani (12)Serie C (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati