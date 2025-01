“Francia ipocrita verso Iran”, la fumettista Marjane Satrapi rifiuta Legion d’Onore

(Adnkronos) –

ha rifiutato la Legion d’Onore, la più alta onorificenza dello Stato francese, in polemica con l’ “ipocrisia” mostrata da Parigi nei confronti dell’Iran. In una lettera al ministro francese della Cultura e postata sui propri account social, la fumettista e illustratrice iraniana naturalizzata francese ha annunciato che non accetterà l’onorificenza che avrebbe dovuto ricevere nei prossimi giorni. “Non posso ignorare quello che considero un atteggiamento ipocrita nei confronti dell’Iran, che ha forgiato l’altra parte della mia identità”, ha scritto l’autrice di ‘Persepolis’ in un post su Instagram, aggiungendo di non volere mancare di rispetto al premio. La fumettista ha quindi citato le politiche francesi in materia di visti, che impediscono ai dissidenti di lasciare l’Iran per raggiungere il Paese europeo. “Non posso continuare a vedere i figli degli oligarchi iraniani venire a trascorrere le vacanze in Francia, persino essere naturalizzati, mentre allo stesso tempo i giovani dissidenti hanno difficoltà a ottenere un visto turistico per venire a vedere cosa offre il Paese dell’Illuminismo”, ha aggiunto Satrapi, arrivata in Francia nel 1994 e divenuta francese nel 2006. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)