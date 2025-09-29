25.2 C
Firenze
lunedì 29 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Francia, Lecornu denunciato per falso: “Non ha il Master come dice”. E lui replica: “Tutte bugie”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il premier francese Sébastien Lecornu è stato denunciato per aver detto di aver conseguito un Master senza aver superato il secondo anno di corso (come aveva scoperto Mediapart). La querela a opera del sindacato nazionale del personale pubblico dell’istruzione nazionale. E’ stata indirizzata alla Commissione richiesta della Corte di giustizia della Repubblica, ha reso noto l’avvocato del sindacato, Vincent Brengarth.  E’ dal 2016 che Lecornu si presenta come titolare del diploma di Master sui siti pubblici come quello del ministero della difesa, quando era ministro, Linkedin, o sulla una sua presentazione per una conferenza accademica.  Lecornu aveva spiegato nei giorni scorsi a Le Parisien di aver conseguito il suo Master in legge, di livello 1, all’Università Paris Assas. “Ho sentito in questa falsa polemica una forma di disprezzo sociale”, ha aggiunto. Sul suo sito ufficiale oggi Lecornu cita solamente “studi in diritto all’Università Paris 2 Pantheon Assas” senza precisare altro. Su Linkedin, alla sezione, formazione, indica “Master in diritto pubblico generale, 2005-2008”. Il premier francese Sebastien Lecornu “ha contestato vigorosamente”, come fa sapere il suo entourage, l’accusa formalizzata nei suoi confronti dal sindacato Snapen di aver mentito sul suo master e di deplorare “questa polemica artificiale”. Il Premier intende a sua volta querelare il sindacato “per denuncia calunniosa”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
25.2 ° C
25.7 °
23.2 °
39 %
2.6kmh
40 %
Lun
24 °
Mar
24 °
Mer
20 °
Gio
17 °
Ven
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (13)Serie C (12)campionato (11)elezioni regionali Toscana 2025 (11)Gaza (11)arresto (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati