Francia, Lecornu: “Riforma delle pensioni sospesa fino alle presidenziali”

(Adnkronos) – Una sospensione della riforma delle pensioni “fino alle elezioni presidenziali” del 2027. E’ quella proposta dal premier Sebastiel Lecornu in un tentativo di superare la crisi politica in Francia.

Nel suo discorso davanti all’Assemblea generale, il premier ha detto che la sospensione costerà “400 milioni di euro nel 2026 e 1,8 miliardi nel 2027” e “dovrà essere compensata da risparmi”.

Il Partito socialista ha condizionato il suo sostegno al governo allo stop alla riforma. In una risoluzione approvata a larghissima maggioranza, il bureau nazionale del Ps ha ribadito le proprie condizioni: “Sospensione immediata e completa della riforma delle pensioni”, “rinuncia al 49.3” per consentire il voto su misure di giustizia fiscale e di potere d’acquisto, e “un allentamento della traiettoria finanziaria” del governo. “In assenza di tali garanzie, il Partito Socialista depositerà una mozione di censura contro l’esecutivo già questa sera”, si legge nel testo votato quasi all’unanimità.

