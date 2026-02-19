11.6 C
Francia, Macron: “Meloni non commenti quanto accade in altri Paesi”

(Adnkronos) – Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha esortato la premier Giorgia Meloni, a smettere di “commentare ciò che sta accadendo in altri Paesi”, in seguito alle dichiarazioni della presidente del Consiglio sull’omicidio dell’attivista di destra Quentin Deranque, picchiato a morte da oppositori politici a Lione. 

“Che ciascuno resti a casa propria e le pecore saranno ben sorvegliate”, ha ironizzato Macron da Nuova Delhi, a margine di una visita ufficiale in India. Ieri Meloni sui social aveva definito l’omicidio di Deranque “una ferita per l’intera Europa”, sottolineando che il giovane era stato “aggredito da gruppi riconducibili all’estremismo di sinistra”. 

