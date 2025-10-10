Francia, Macron nomina nuovamente Lecornu premier

20.2 C
(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron ha nominato nuovamente Sébastien Lecornu primo ministro, quattro giorni dopo le sue dimissioni. Come si legge in una nota dell’Eliseo lo ha incaricato di costituire un governo. “Accetto, per dovere, la missione affidatami dal Presidente della Repubblica di fare tutto il possibile per dotare la Francia di una Legge di bilancio entro la fine anno e di rispondere ai problemi della vita quotidiana dei nostri compatrioti” ha scritto Lecornu su X. 

Macron gli avrebbe dato “carta bianca”, fanno sapere dall’entourage del presidente. In particolare questo riguarderebbe “i negoziati” con i partiti politici e “le proposte di nomina”, ha precisato all’Afp una persona vicina al capo dello Stato.  

La nomina è avvenuta esattamente alla scadenza del termine di 48 ore che Emmanuel Macron si era fissato mercoledì sera per designare un nuovo capo del governo, dopo le ultime trattative con i suoi alleati. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

