Francia, “pianificava un attentato terroristico”: fermato 18enne

(Adnkronos) – Un secondo 18enne è stato arrestato in Francia, a 48 ore dal fermo del primo, sospettato di pianificare un attentato terroristico. Lo ha riferito a Le Figaro la Procura nazionale antiterrorismo, secondo cui i due giovani, entrambi originari della Gironda, si conoscevano e sono stati rintracciati dai servizi segreti interni dopo le loro conversazioni sui social. Fonti del quotidiano sostengono che i due 18enni – fermati a poche ore dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi – hanno manifestato l’intenzione di pianificare azioni violente e criminali di matrice jihadista. “Si trattava di un progetto di azione violenta ma è troppo presto perché possiamo confermare gli obiettivi”, sottolineano le fonti, mentre per il momento non ci sono indicazioni di piani collegati ai Giochi. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)